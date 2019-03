'O amor não conta cromossomos' azulou Teatro Amazonas em Manaus

Manaus - Com o tema "o amor não conta cromossomos", na noite desta segunda-feira (18), foi lançada no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, a campanha em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento foi regado com muito boi Bumbá e diversão para as famílias com filhos Down.

De acordo com a secretária Viviane Lima, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), o teatro Amazonas ficou azulado para comemorar as conquistas das pessoas com deficiência. Ela ainda agradeceu a presença de quem estava no evento.

Secretária agradeceu presença do público durante o evento | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

"Nós estamos fazendo esta homenagem desde o primeiro de março, porque eles fazem parte disso, aliás eles são tudo isso. Estamos trabalhando em uma parceria com a Setrab para darmos mais oportunidades para eles", explicou Viviane.

A mãe da Down Barbara Picanço, de 29 anos, Graça Picanço explicou que eventos como esse mostram o quão forte é a representatividade de quem tem a síndrome e que é necessário para afirmar a luta diária contra o preconceito.

"Quando fui informada pelo médico que minha filha tinha Síndrome de Down, fui procurar saber sobre o assunto, ficar por dentro para não fazer nada errado. Busquei tratamento para ela no Rio de Janeiro, e hoje ela está aí, se divertindo como os ditos 'normais'", disse Graça.

