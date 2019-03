DP oferece serviços na comunidade Novo Remanso nesta terça-feira (19)

Os atendimentos vão ocorrer na Escola Municipal Maria Constância Peixoto de Paiva, das 8h às 16h | Foto: Divulgação

Para comemorar o primeiro aniversário de inauguração do polo de Itacoatiara, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai realizar um dia de atendimentos na comunidade Novo Remanso, nesta terça-feira (19).

Serão ofertados serviços para emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento/Casamento, pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, reconhecimento e dissolução de União Estável, além da homologação de acordos.

Os atendimentos vão ocorrer na Escola Municipal Maria Constância Peixoto de Paiva, das 8h às 16h. A ação tem apoio da Prefeitura de Itacoatiara e do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Ao longo do dia, também serão oferecidos à população: atendimentos médico, odontológico e psicológico; vacinação; testes rápidos de gravidez, glicemia e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e distribuição de preservativos.

Na ação em comemoração ao aniversário do polo na Velha Serpa, a Defensoria Pública espera atender, além de Novo Remanso, os moradores das comunidades de Lindoia e Engenho, localizadas na região. O cidadão que deseja ser atendido pela DPE-AM deve levar documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência, além da Certidão de Nascimento dos filhos e Certidão de Casamento, se houver.

Em casos de divórcio, é importante que a pessoa tenha os recibos ou documentos que informem os bens adquiridos ao longo da relação. Já nos pedidos de pensão alimentícia, a interessada deve apresentar comprovante de conta bancária em seu nome ou no dos filhos.

Posse histórica

O polo de Itacoatiara, localizado no 1º andar do Shopping Ita Mall, no Centro da cidade, foi inaugurado em 19 de março de 2018, durante a cerimonia de posse do defensor público geral, Rafael Barbosa, para o biênio 2018-2019. Foi a primeira vez na história da DPE-AM que um defensor geral tomou posse em um município do interior do Estado.

Durante o ano de funcionamento, o polo coordenado pela defensora pública Natasha Hara realizou 17.628 atendimentos. Destaque para área de família, que envolve os casos de pensão alimentícia e guarda de filhos, correspondente a 71,6% das demandas da unidade (12.633 atos).

“A comemoração do nosso primeiro aniversário representa um momento muito importante para a Defensoria Pública, porque é a concretização do nosso comprometimento incessante em levar assistência jurídica gratuita à população carente do interior do nosso Estado”, destaca Natasha.

Além de Itacoatiara, o polo atende as demandas da população dos municípios de Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã, Silves e Itapiranga.

“O objetivo do polo de Itacoatiara é cada vez mais estar próximo da população, motivo que resultou na escolha da Vila de Novo Remanso para a comemoração do primeiro ano de nossa instalação com a realização de atendimentos jurídicos e serviços na área da saúde em parceria com a Prefeitura de Itacoatiara, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público”, ressalta a coordenadora.

