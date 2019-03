Quem ganha e quem perde com a privatização dos aeroportos no Amazonas?

Manaus - O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de Manaus, mais os aeroportos de Tefé e Tabatinga estão no edital de chamamento da sexta rodada de concessões de aeroportos da Infraero para privatização. A decisão faz parte da intenção do presidente Jair Bolsonaro em privatizar todos os aeroportos até 2020. Mas afinal qual é o impacto da medida para a Zona Franca de Manaus (ZFM)?

Para o secretário do Sindicato Nacional dos Aeroportuários (SINA), Célio Aberto Barros, a questão da privatização do Aeroporto de Manaus e de outros vai impactar diretamente no ciclo de produção da Zona Franca de Manaus.

“O aeroporto administrado por uma empresa pública o preço é mínimo com o transporte das mercadorias produzidas no Polo Industrial. Desses sete aeroportos, somente o Aeroporto de Manaus é superavitário. E é superavitário por uma parte que não tem estrada, onde a maior parte do sistema de transporte está concentrada no aeroporto, de pessoas, de material de insumo da ZFM”, destaca.

Para o secretário, os aeroportos que já foram privatizados tiveram um aumento substancial nas tarifas, desde o valor do estacionamento, capatazia, pouso e decolagem, permanência na aeronave, aumento das tarifas de cargas e insumos gigantescos.

" Essas empresas internacionais que estão comprando os nossos aeroportos a preço de ‘banana’ não têm compromisso com nosso desenvolvimento. A nossa região Norte é carente de investimentos. Nós precisamos da coisa pública. Nós temos um estado ainda em formação. Se formos comparar Manaus, que sofre um bombardeio das indústrias de São Paulo, existe um asco dos industriários em detonar a ZFM pois acham que há uma concorrência desleal " Célio Aberto Barros, secretário do Sindicato Nacional dos Aeroportuários,

A única solução, de acordo com Célio, seria o povo se manifestar juntamente com sindicatos, federações e o governo do Estado. “Quem comprou o Aeroporto de Recife e o lote dos 12 aeroportos é a AENA espanhola, uma estatal igualzinha a Infraero. Uma estatal comprou outro estatal. Só um louco faz isso”.

Comércio e indústria são a favor da privatização

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, com a privatização haverá mais agilidade no processo e melhora da confiança empresarial.

“Nós temos que olhar quais são os aeroportos que estão sendo incluídos na privatização para saber se não estão sendo prejudicados. Nós esperamos que para nós seja positivo em relação a celeridade das atividades que temos aqui, principalmente com relação a logística de transporte”, diz.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas da capital (CDL Manaus), Ralph Assayag, o cenário também é positivo, pois incentiva as empresas a fazerem novos voos e fortalecem ligações com novas empresas.

“Esse assunto é positivo porque, a partir da hora que privatizar, a empresa vai imaginar que ela tem que trazer o maior número de aviões para Manaus. Isso vai melhorar e viabilizar o aeroporto. Para o turismo local isso é muito bom. São feitos uma série de acertos, isso melhora e viabiliza. Da forma que estamos hoje está parado”.

A equipe de reportagem entrou em contato com Assessoria de Comunicação do Governo do Estado e da Infraero, mas até esta terça-feira (19) nenhuma nota foi encaminhada.

Em junho de 2018, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), em estudo com a consultoria McKinskey, constatou que as privatizações de aeroportos, seja por venda dos ativos ou modelos de concessão, encareceram os serviços aos consumidores e não trouxeram ganhos de eficiência substanciais.

A pesquisa teve o objetivo de verificar os efeitos da entrada do setor privado em quase 90 aeroportos ao redor do mundo. O estudo mostrou que os custos unitários de operação caíram, mas o usuário passou a pagar mais caro pelo serviço, o que levou a um aumento expressivo dos lucros.

Fim dos aeroportos

Com os leilões e cessões aos governos estaduais, o Governo Federal espera fechar o ano de 2022 sem nenhum aeroporto sob a sua custódia. Para conseguir realizar esse objetivo, os leilões estão sendo realizados em blocos, um modelo que foi testado no Brasil pela primeira vez neste ano.

Os interessados são obrigados a levar todos os aeroportos do bloco. Não é possível mais arrematar um único terminal. Cada bloco tem um aeroporto bastante rentável e outros menos rentáveis. Um aeroporto com grande demanda é sempre colocado em cada bloco, justamente para puxar a compra. O modelo em bloco foi escolhido pelo governo para fazer com que a União consiga vender também aeroportos pouco atrativos (os que têm poucos passageiros).

