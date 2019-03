Em ato de fé, fiéis de Manaus lotam missa campal de São José

Dia de São José é comemorado em 19 de março. O santo, que era carpinteiro, era pai de Jesus Cristo | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Manaus - Mesmo debaixo de muita chuva, milhares de fiéis de São José marcaram presença na missa campal na noite desta terça-feira (19), no campo que fica ao lado da Igreja que leva o nome do santo, localizada na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, Zona Centro-Sul da capital. A missa foi presidida por dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus.



De acordo com Alan Cardec, um dos coordenadores da pastoral, há 20 anos é realizada a novena de São José no campo que fica ao lado da igreja. A tradição veio após muitos fiéis lotarem a igreja de São José, que acabou ficando pequena para tanta gente, a cada celebração.

Igreja de São José ficou pequena para tanta gente que vem assistir as novenas e missas campais | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Nós realizamos a novena todo dia 19 de cada mês, e em março, é essa missa campal linda. Esse ano trouxemos o tema 'A Santidade é Também Para Você', com uma vasta programação que está em andamento desde o dia 20 de fevereiro", disse o coordenador.



Conforme o pároco reitor do Santuário de São José Operário, padre José Ivanildo, o santo teve uma vida simples e marcada pelo trabalho. "Ele era originário de Belém, da estirpe de Davi. Era homem humilde e modesto, dedicado aos seus afazeres e responsabilidades. Sua profissão era de carpinteiro. Vivia do sustento de seu trabalho, um exemplo de fé a ser seguido", afirmou o padre.

Celebração foi presidida pelo bispo auxiliar de Manaus, dom José Albuquerque | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Milagres



A devota Ana Carolina diz ter sido curada de um câncer no estômago após pedir a intercessão do santo na doença que a afligia por quatro meses. Ela conta que, na última segunda-feira (18), ela foi ao médico para fazer exames de rotina e ao chegar na clínica se surpreendeu na consulta ao saber que estava curada.

Além de virem lembrar a memória de São José, fiéis também acorreram ao santuário e à missa campal para agradecer por milagres | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Eu já era devota de São José e fiquei mais ainda depois que descobri que estava com câncer. Me peguei com ele, pedi a intercessão dele para comigo, que ele me curasse, não estava sendo fácil, e só com a ajuda dele foi possível essa cura", disse Ana.



