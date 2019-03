Adolescente cai do 3° andar de casa e morre eletrocutado, em Manaus

Manaus - O adolescente José R. M. A., de 14 anos, morreu na noite desta terça-feira (19), depois de ser eletrocutado e cair do terceiro andar do prédio onde morava, na rua São Geraldo, bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima brincava com três amigos no momento do acidente.

De acordo com policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava brincando por volta das 20h30, quando se desequilibrou. Por estar em uma varanda com um parapeito baixo, o adolescente acabou encostando na fiação elétrica. Com a forte descarga, José caiu da varanda e morreu na mesma hora.

O corpo foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

