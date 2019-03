Homem morre após ser atropelado por micro-ônibus em Manaus

Manaus - Um homem de 43 anos morreu após ser atropelado, na manhã desta quarta-feira (20), por um micro-ônibus do transporte especial. A vítima foi identificada como Washington da Silva Vasconcelos. O acidente ocorreu na avenida Darcy Vargas, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas por um vendedor ambulante, que preferiu não se identificar, a vítima tentava atravessar por um dos buracos na cerca de proteção ao longo da avenida, em frente ao Amazonas Shopping, quando foi atropelado por um micro-ônibus. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem. A vítima teve várias fraturas pelo corpo.

O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

Arriscando a vida

Durante as buscas de informações sobre o atropelamento, a reportagem do Portal Em Tempo flagrou alguns pedestres arriscando a vida entre os carros que trafegavam em alta velocidade, ignorando a passarela. Não é a primeira vez que acidentes acontecem ao longo da via.

