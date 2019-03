Sobe para 28 o número de mortes por H1N1 no Amazonas

Manaus - Subiu para 110 o número de casos confirmados de H1N1 e 28 mortes registradas no Amazonas. A informação é do novo Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), atualizao na última quarta-feira (20), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Ao todo, foram notificados 721 casos, sendo 110 positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) e 96 para Vírus Sincicial Respiratório (SRV). São 28 mortes por H1N1, sendo 22 em Manaus, dois em Manacapuru, e Parintins, Itacoatiara, Japurá e Nhamundá com um caso cada.

Segundo o boletim, são dez mortes por Vírus Sincicial Respiratório, sendo nove na capital e um em Borba, além de uma morte em Manaus por Parainfluenza tipo 3.

Em relação aos pacientes que morreram, dos 39 ocorridos neste período entre fevereiro e março, 77% faziam parte do grupo de risco mais vulnerável para formas graves, com destaque para crianças menores de cinco anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas.

Campanha antecipada

A campanha de vacinação contra a Influenza (H1N1) no Amazonas começou nesta quarta-feira (20) em Manaus e mais 33 municípios.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Susam), as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde no último fim de semana já foram entregues pela Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI/AM) a 59 municípios. Tonantins e Benjamin Constant recebem nesta quinta-feira (21), completando a entrega.

Grupos prioritários

O público-alvo é formado por crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, profissionais de saúde e educação da rede pública e privada, indígenas, idosos com mais de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis; as portadoras de outras condições clínicas especiais como doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias (Síndrome de Down, Síndrome de Edward, Síndrome de Patau, Síndrome de Warkany).

Salas de imunização

Em todo o Estado, 1.535 salas de imunização devem estar abertas nos 62 municípios, das quais 153 em Manaus.

