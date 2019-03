Direção do HPS 28 de Agosto procura família de paciente

O homem tem 50 anos | Foto: Divulgação

Manaus - A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, procura pelos familiares do paciente José Pinto, de 50 anos, que está internado na unidade de saúde.

Ele relata morar com dois irmãos, Moisés e Luzia, que residem próximo à rodoviária, mas não tem recordação do endereço exato.

O homem fala, ainda, que foi casado com uma senhora de nome Maria Leuda.

Quem tiver informações que ajudem a localizar a família do paciente, favor entrar em contato com o serviço social do HPS 28 de Agosto pelo telefone (92) 3643-7139.

