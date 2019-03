Casa abandonada desaba durante chuva em Manaus

A situação é na comunidade "Bairro do Céu", Centro | Foto: Divulgação

Manaus - Uma casa, em situação de abandono, desabou durante a chuva que atingiu a capital amazonense na tarde desta quinta-feira (21). O imóvel ficava localizado no beco José Casemiro, rua Luiz Antony, comunidade "Bairro do Céu", Centro, Zona Sul de Manaus. Segundo a Defesa Civil Municipal, até as 15h20 a cidade registrou 11,2 mm de chuva.

A casa estava abandonada há pelo menos três meses, antes era alugada pela proprietária, que não teve a identidade divulgada. A situação gerou pânico em outros moradores da comunidade. Segundo eles, outras residências correram o risco de ser atingida pela estrutura da casa que desabou.

"Passamos a semana apreensivos ligando para a Defesa Civil, mas eles diziam que a demanda era para ser resolvida com os bombeiros, e ninguém resolveu nada. Hoje a casa desabou e por pouco ninguém se feriu e nem teve outros prejuízos", disse a dona de casa Lucidalva Souza da Silva, de 64 anos.

Ainda conforme os moradores, desde de 2008 a areá é cadastrada no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), porém a população atualmente vive em uma situação vulnerável.



"Queremos que providências sejam tomadas. Todos os dias corremos risco de vida. É uma situação lastimável", disse a dona de casa.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Comunicação (Semcom) para saber um posicionamento a respeito do andamento do Prosamim que contemplará a região, conforme informaram os moradores. Assim que uma resposta for direcionada ao Em Tempo o material será atualizado.

Posicionamento Defesa Civil

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Defesa Civil Municipal informou que até às 17h30 desta quinta, não havia registrado nenhuma ocorrência na comunidade. Porém, a pasta informou que demanda foi repassada para a diretoria de operações - para que uma visita ao local seja marcada.

