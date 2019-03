Mais de 700 quilos de carne vencida são apreendidos no porto de Manaus

A carne apreendida foi descartada para o Aterro Sanitário Municipal de Manaus | Foto: Fotos Djalma Jr

Manaus - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu 738 quilos de carne vencida em uma embarcação com destino ao município de Tefé (a 522 quilômetro de Manaus). A ação intitulada "Operação Abutre" foi realizada nesta quinta-feira (21), no Porto de Manaus/Roadway, bairro Centro.

A carne estava imprópria para consumo humano. A embarcação continha traseiro e dianteiro de bovino. O responsável da carne apreendida será autuado pela Adaf. A multa varia de R$ 539,30 a R$ 7.340,00. O autuado terá 15 dias para defesa.

A operação vinha sendo realizada desde de janeiro | Foto: Fotos Djalma Jr

“A apreensão feita hoje de carne que estava vencido dentro do porão de um barco em condição totalmente inapropriadas para o consumo iria para um município do interior do Estado para ser vendida à população como se a carne pudesse ser consumida”, comentou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Aráujo.

De acordo com os agentes fiscais da Adaf, a operação vinha sendo realizada desde de janeiro, com a Adaf fazendo o cadastramento de embarcações que saem e chegam a Manaus, além de orientações para transportadores que embarcam produtos de origem animal.

O responsável da carne apreendida será autuado | Foto: Fotos Djalma Jr

“A operação visa resguardar a sociedade e consumidor de não consumir produtos impróprios que podem trazer sérios danos à saúde pública”, destacou Alexandre.

A carne apreendida foi descartada para o Aterro Sanitário Municipal de Manaus.

