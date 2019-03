Arthur faz balanço da gestão com destaque para equilíbrio fiscal

4ª Reunião Ordinária da Diretoria da Federação das Indústrias do Amazonas | Foto: Raphael Tavares

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ministrou uma palestra na noite desta quinta-feira, 21, durante a 4ª Reunião Ordinária da Diretoria da Federação das Indústrias do Amazonas (FIEAM), na sede do órgão, na avenida Joaquim Nabuco, Centro, com foco no equilíbrio fiscal da cidade.

Ainda durante o encontro com os empresários, o chefe do executivo municipal fez um balanço de sua gestão, de 2013 aos dias atuais, à frente da Prefeitura de Manaus tratando de temas como saúde, educação e infraestrutura, além de ter reforçado os desafios e estratégias em defesa e união pela Zona Franca de Manaus.

Ao mostrar realizações, obras, ações, programas e projetos de sua gestão, o prefeito destacou que nada do que foi apresentado seria possível se não tivesse trabalhado duramente para recuperar a saúde financeira de Manaus, que a coloca entre a capital de maior equilíbrio fiscal do país, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

Capital do Led

Segundo Arthur Virgílio, a cidade está mudando ao se tornar a capital do LED, ao deixar para trás o problema de abastecimento de água, ao dar um salto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e ao melhorar sua infraestrutura. Na ocasião, ele revelou que a prefeitura se prepara par fazer um grande pacote de obras ainda em 2019.

"É muito salutar vir até aqui a Fieam conversar e ouvir os empresários, além de dar um retrato da solidez fiscal do nosso governo, do que já fizemos, dos projetos que temos para executar no próximo verão, e mais, não podemos deixar de falar na Zona Franca de Manaus. Já vivemos muitas crises, que foram superadas com alguns arranhões, mas desta vez temos riscos muito reais para a competitividades das empresas aqui instaladas e se não agirmos com presteza e precisão, podemos perder empresas e empregos”, observou Arthur.

Defensor da Zona Franca de Manaus

Reconhecido como o maior defensor da Zona Franca de Manaus, após 20 anos dedicados à defesa do Amazonas, em Brasília, fosse como deputado federal, senador ou ministro, o prefeito Arthur Neto defendeu a necessidade do fortalecimento do modelo, garantindo sua existência pela importância que representa para Manaus, para a floresta Amazônica e para o Brasil.

"É preciso que se entenda a importância da Zona Franca de Manaus pela sua potencialidade econômica não só para Manaus, mas para o país, por sua importância de manter a floresta de pé e por tudo que representa para a capital da Amazônia. O Brasil precisa ser nosso parceiro até para evitar que outros sejam nossos donos no futuro", pontuou.

Fim de gestão será marcada por obras

Arthur Neto declarou durante o discurso que o programa de obras para os dois anos finais de sua gestão à frente da prefeitura será ousado. "O programa irá envolver cerca de R$ 2,5 bilhões e nós nos preparamos para isso. As pessoas falam de ajuste fiscal e nós nos ajustamos muito desde que assumi a prefeitura".

O chefe do executivo disse que quando assumiu a prefeitura precisava fazer cara de "pidão para os bancos", entretanto atualmente, após o equilíbrio fiscal do município, as entidades de crédito passaram a procurar a prefeitura.

"Eu quero deixar uma prefeitura sem dívidas,com folga no caixa para o meu sucessor. Quero que as pessoas citem que foi uma gestão que mudou Manaus em oito anos", completou Arthur.

Fieam

O presidente da Fieam Antônio Silva disse que é uma honra receber Arthur Neto, um prefeito que tem uma história extensa na política.

"O Arthur tem uma história política na nossa terra, já tendo sido senador, deputado, prefeito. Sempre advogou em favor do Polo Industrial de Manaus. E hoje, a presença dele aqui enobrece a nossa casa. Enquanto passamos por problemas, ele consegue dialogar com Brasília, sempre pensando no melhor para a Zona Franca de Manaus", finalizou.

