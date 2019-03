Obras em buraco na Constantino Nery devem durar 5 horas, diz prefeito

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto informou que as obras da cratera que se abriu na noite desta quinta-feira (21), no sentido bairro/Centro da avenida Constantino Nery serão finalizadas dentro de cinco horas. Pela manhã, o trânsito no local deve estar liberado para o tráfego de veículos.

Arthur falou que o problema é bem menor do que o buraco que surgiu na avenida Djalma Batista no ano passado. De acordo com o prefeito, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estão preparadas para finalizar o trabalho, antes das quatro da madrugada de desta sexta-feira (22).

"Essa é a nossa pronta resposta para a população de Manaus. Precisamos desviar o trânsito em determinado trecho, mas tudo isso para deixar a via pronta pela manhã para a circulação dos carros. A Seminf estará trabalhando sem parar", explicou o chefe do executivo municipal.

Conforme o diretor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Alessandro Rodrigues, os operários devem passar a noite trabalhando para que o buraco seja tapado e o trânsito restabelecido.

"Estamos trabalhando para devolver a via para o tráfego de veículos. Se parar de chover, antes mesmo das cinco da manhã, conseguimos entregar a obra completa, sem causar maiores transtornos para o trânsito", disse Rodrigues.

O secretário do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Franklin Pinto, informou que o trânsito será desviado na avenida São Jorge/ Arthur Bernardes/ Rua Pará/ Djalma Batista e Senador Álvaro Botelho Maia.

"A faixa azul continua liberada para a circulação de veículos. O trânsito vai ser afetado, infelizmente, mas todos da prefeitura de Manaus estão trabalhando para que os transtornos sejam os menores possíveis", falou Franklin.

