Autônomo morre após ser atropelado por moto na Colônia Terra Nova

Manaus - O autônomo Francisco Silva de Souza, de 48 anos, conhecido como "Chiquinho", morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (22), na avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, comunidade Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 7h. Francisco trafegava em uma motocicleta, modelo I/Dajiang DJ150-5, de cor amarela, quando ao fazer a conversão na via foi tocado por um carro não identificado.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Após cair na pista, uma outra motocicleta de cor vermelha ainda desviou da moto da vítima, mas acabou passando por cima do autônomo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte de Francisco.

Outro motociclista envolvido no acidente foi levado em um carro particular para uma unidade hospitalar da capital. Bastante abalados, familiares da vítima estiveram no local.

