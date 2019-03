Operação Sucata remove carros abandonados das ruas de Manaus

Manaus - Com o objetivo de afastar o risco de doenças, o acúmulo de lixo e garantir vias com mais fluidez no trânsito, a Prefeitura de Manaus realizou na manhã desta sexta-feira (22), a Operação Sucata nas Zonas Sul e Centro-Sul. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) coordenou a operação e retirou 15 carros abandonados nas vias ou sobre as calçadas.

Dez agentes de trânsito e sete carros guinchos participaram da retirada dos veículos das ruas do conjunto Shangri-lá, bairro Parque 10, e em vias do bairro Cachoeirinha. “O Manaustrans está intensificando a operação. É importante que os proprietários agilizem a retirada desses veículos velhos das ruas, dentro de 72 horas, prazo dado pela fiscalização de trânsito, que antecede a remoção dos carros. A Prefeitura de Manaus não quer que a população seja prejudicada”, alertou o diretor de Fiscalização do Manaustrans, Stanley Ventilari.

O Manaustrans está intensificando a operação | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

O morador do conjunto Shangri-lá, Almir Veras, 56, aprovou o trabalho da Prefeitura de Manaus. Para ele, a retirada das sucatas contribui para uma cidade melhor. “É um bom serviço da prefeitura. Esses carros servem de abrigo de ratos, baratas e acumulam lixo. Algumas pessoas suspeita também se escondem nessas sucatas. É bom mesmo retirar daqui”, disse Veras.

Os veículos removidos são levados para o Parqueamento da Prefeitura no bairro Santa Etelvina. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá dirigir-se ao setor de Atendimento do Manaustrans (avenida Urucará, 1.180 – Cachoeirinha), de segunda a sexta, das 8 às 14h, pagar pendências como impostos e multas e as despesas com a remoção. Para solicitar a retirada de veículos abandonados das ruas, ligar para 0800 092 1188, Plantão do Manaustrans.

