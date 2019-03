Brasão da guerra: Jeep recebe pedidos para edição limitada do Renegade

Manaus - As concessionárias Jeep começaram a receber os pedidos antecipados para dois modelos apresentados no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018: o Renegade Willys e o novo Wrangler. A ação se estende até 4 de abril – o Dia Jeep 4x4 – e a reserva exige o pagamento de um sinal de R$ 5 mil. O Renegade Willys, com preço de R$ 146.990, homenageia a marca criadora dos jipes em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial.

São apenas 250 unidades com base na versão Trailhawk, acrescida de inscrições “Willys” nos para-lamas dianteiros e “4-Wheel Drive” na tampa traseira, típicas dos antepassados do Renegade. Ainda há os símbolos “Oscar Mike” – estrelas estilizadas que remontam ao lema militar “em missão” ou “em movimento” – nas colunas C (as de trás) e bordados nos encostos dos bancos dianteiros.

Novo Jeep Wrangler | Foto: Divulgação

A quarta geração do Wrangler é a união da máxima capacidade off-road com níveis de tecnologia e conforto nunca vistos no modelo.Verdadeiro símbolo da marca Jeep, o Wrangler estreia no Brasil o inédito motor 2.0 turbo, com injeção direta de gasolina, 270 cavalos e 40,8 kgfm de torque, junto à transmissão automática de 8 velocidades.



O Wrangler será oferecido inicialmente na versão Sahara com duas ou quatro portas (Unlimited), com preços de R$ 259.990 e R$ 274.990, respectivamente.

