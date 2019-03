Após reforma, Cras Redenção atenderá mais de 7 mil famílias em Manaus

A unidade deve atender oitos comunidades e 7.790 famílias | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Com uma nova estrutura, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) localizado na rua Olinda, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste da capital, foi entregue pela Prefeitura de Manaus, na tarde desta sexta-feira (22). O espaço socioassistencial administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e deve atender oitos comunidades e 7.790 famílias.

Após ser totalmente revitalizada e ampliada, a unidade irá proporcionar mais conforto para servidores e à população. A presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama do município Elisabeth Valeiko Ribeiro, que esteve representando o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, informou que o objetivo é ampliar outras unidades na capital.

" É uma preocupação diária do prefeito. Estamos com um projeto de ampliação da equipe para esta unidade para que futuramente possamos atender cerca de 15 mil pessoas, pois é uma necessidade da cidade de Manaus, temos hoje 20 Cras, mas na realidade deveríamos ter 40, então vamos trabalhar e ampliar com o que temos", disse Elisabeth. A primeira-dama ainda ressaltou que o Cras é uma porta de entrada para o Cadastro Único, para identificar as necessidades das famílias e encaminhar para os projetos sociais.

Cerimonia de entrega do Cras Redenção | Foto: Daniel Landazuri

O Cras Redenção também ganhou acessibilidade, reestruturação da sala multiuso, climatização, além da criação de uma sala de escuta para atendimento individualizado dos usuários. O centro atenderá as famílias dos Conjuntos Hileia 1, 2 e 3, Santa Bárbara, Eduardo Gomes, Santos Dumont, da Paz e Redenção, que serão beneficiadas com a entrega do equipamento da Assistência Social.



"O Cras da Compensa será o próximo que iremos entregar revitalizado. Com esse serviço faremos que a prefeitura esteja no dia a dia das comunidades", declarou a secretária da Semasc, Conceição Sampaio.

