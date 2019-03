Prefeitura realiza ação para mulheres no Parque Municipal do Idoso

É a Prefeitura aproximando seus serviços para melhor atender a população | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou nesta sexta-feira (22), mais uma ação de cidadania pelo Mês da Mulher, desta vez, no Parque Municipal do Idoso, bairro Nossa Senhora das Graças. A iniciativa é do Fundo Manaus Solidária, com a participação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).



No evento, foram oferecidos serviços de emissão de documentos (Registro Tardio de Nascimento, 2° via do RG), orientação do Cadastro Único (CadÚnico) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de atendimento jurídico e psicossocial.

"Estamos cuidando do embelezamento das nossas idosas, que também estão passando pelo setor de vacinação, pois priorizamos a saúde da mulher. É a Prefeitura aproximando seus serviços para melhor atender a população que necessita principalmente de atendimento na área jurídica, além do acesso à documentação básica", destacou a subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres, Socorro Sampaio.

As idosas, por conta do “Março Lilás”, participaram do trabalho de sensibilização sobre a importância dos exames preventivos, em especial o do colo do útero, e também para o combate à violência contra a mulher.

Março Lilás

O “Março Lilás" é totalmente dedicado à mulher manauara e visa chamar a atenção da sociedade sobre a importância dos exames preventivos, em especial o do colo do útero, e também para o combate à violência contra a mulher. A programação completa das ações está disponível no site www.manaussolidaria.org.

