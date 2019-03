Motociclista derrapa na pista e colide com ônibus em Manaus

Homem ficou ferido e foi socorrido | Foto: Reprodução Trânsito Manaus

Manaus - Na noite desta sexta-feira (22), um homem, que não teve o nome divulgado, caiu da moto que dirigia após realizar uma curva fechada na alameda Rio Negro, no loteamento Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, por volta das 21h. Em seguida, o motociclista bateu em um ônibus da linha 458, que trafegava no sentido oposto da via.



De acordo com informações dos populares, o homem, que trabalha como atendente de segurança, se desequilibrou e caiu por causa do óleo derramado na pista no momento em que ele fazia a curva fechada.

O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Leia Mais

Autônomo morre após ser atropelado por moto na Colônia Terra Nova

Entregador de gás sofre acidente e morre na Zona Leste de Manaus