Tragédia: mãe e filho morrem em grave acidente de trânsito, em Manaus

Manaus - Mãe e filho morreram durante um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (23). O fato aconteceu na Alameda do Bosque, na Vivenda do Pontal, no bairro Tarumã-Açu. A moto, que a mulher estava com o filho, uma Fan, colidiu com uma pick-up Mitsubishi Triton Sport.

De acordo com informações repassadas por um familiar das vítimas, que não quis se identificar, Anderson José de Carvalho Miranda, de 31 anos, e Leila Maria de Carvalho, de 53 anos, estavam indo para uma confraternização próximo ao local do acidente. " Eles estavam levando verdura e banana para o almoço", relatou o familiar abalado.

A colisão, conforme testemunhas, foi frontal | Foto: Cristiano Sevalho

Conforme a Policia Civil, o condutor da pick-up ficou no local aguardando todos os procedimentos cabíveis. Ele colaborou com os peritos, inclusive pedindo o exame de alcoolemia.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Cristiano Sevalho

Ele foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Coronel Teixeira, para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e do Instituto de Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local do acidente e controlaram o trânsito.

Os corpos das vítimas foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML)

