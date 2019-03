Transplantes renais no Amazonas começam em julho, diz Susam

Vanessa Nascimento é secretária executiva da Susam | Foto: Divulgação

Manaus - Os transplantes renais no Amazonas devem iniciar a partir de julho. A previsão foi dada nesta sexta-feira (22) pela secretária executiva da pasta, Vanessa Nascimento, durante o 1º Simpósio de Doença Renal do Amazonas, realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam).



No evento, realizado no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA), Vanessa Nascimento informou que

“O HPS da Zona Norte já foi reconhecido pela Coordenação Nacional de Transplante para fazer o transplante renal. Nós já demos início em toda a documentação necessária bem como já estamos em andamento com as negociações”.

Atualmente, o único estabelecimento credenciado para transplantes no Amazonas é o Hospital Santa Júlia, porém o Estado não possui mais contrato, o que faz com que os pacientes entrem na fila nacional e façam o transplante pelo programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A coordenadora da Central de Transplantes do Amazonas, Leny Passos, destacou que o processo para a realização de transplantes será realizado por meio de tutoria em que as tratativas estão ocorrendo com o Hospital Israelita Albert Einstein. “Queremos que a equipe (do HPS Zona Norte) faça o transplante, uma vez que a tutoria é temporária”, enfatizou a coordenadora.

Perspectivas

Durante a palestra no Simpósio, a secretária executiva da Susam explanou sobre as responsabilidades do Estado em relação aos doentes renais crônicos que engloba a terapia renal substitutiva - hemodiálise, hemodiálise peritoneal e o transplante renal - e o atendimento ambulatorial especializado em nefrologia, com consulta e acompanhamento dos pacientes.

Segundo os dados de maio de 2018 apresentados, o Amazonas faz uma média de 1.294 atendimentos/mês em nefrologia ambulatorial. Esses serviços de consulta e acompanhamento são fornecidos tanto no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) como na Policlínica Codajás.

A Susam pretende organizar o fluxo de atendimento dos pacientes renais crônicos com atenção especializada, onde haja atendimento diversificado desde o início dos sintomas.

Cenário

No panorama do Estado, há cinco clínicas prestando serviços de hemodiálise com um total de 1.141 vagas, conforme a secretária. O tratamento de hemodiálise também acontece nos Hospitais e Pronto Socorro 28 de Agosto, João Lúcio Platão Araújo, nos hospitais e prontos-socorros da Criança das zonas Sul, leste e oeste, no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), no Hospital Infantil Dr. Fajardo e no Hospital Universitário Francisca.

