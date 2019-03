Acidente entre picape e micro-ônibus mata sargento da PM na AM-010

Manaus – O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), William Rodrigues da Silva, de 45 anos, morreu em um grave acidente na manhã deste domingo (24), no quilômetro 22 da rodovia estadual AM-010. A picape da vítima colidiu frontalmente com um micro-ônibus. O motorista do ônibus, identificado como Shirler Mendes de Santana, de 35 anos, sofreu escoriações e foi encaminhado para um hospital na Zona Leste de Manaus.

O micro-ônibus transportava 15 funcionários para uma fábrica | Foto: Josemar Antunes

Segundo testemunhas, a picape do sargento, modelo Nissan/Frontier, de cor branca, placa JXR-5597, seguia no sentido Rio Preto da Eva/Manaus, quando invadiu a pista contrária e atingiu um micro-ônibus da empresa Edacos, que transportava pelo menos 15 funcionários de uma fábrica, que seguiam para mais uma jornada de trabalho.

A picape conduzida pelo sargento ficou totalmente destruída com a batida | Foto: Josemar Antunes

Com o impacto, o sargento ficou preso nas ferragens e morreu no local. William R. da Silva teve fraturas nos braços e cortes profundos na cabeça, além de das pernas decepadas. Dentro da picape foram encontradas latinhas de cervejas, além de uma pistola. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima dos destroços.



Já o condutor do micro-ônibus foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com escoriações nas penas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

