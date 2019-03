Quem são as vítimas que morreram do vírus H1N1?

Manaus - Bebês, idosos, grávidas, mulheres até 45 anos em resguardo, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde, da educação e do sistema prisional, detentos de unidades prisionais e indígenas foram as pessoas que morrem por conta do Vírus da Influenza A (H1N1), segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Conforme a 11ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) divulgada nesta sexta-feira (22) pela FVS, o Estado registrou 807 casos notificados, sendo 115 positivos para o Vírus H1N1, 152 para Vírus Sincicial Respiratório (SRV) e 11 para outros vírus, com 31 óbitos por H1N1, 13 óbitos por SRV e um parainfluenza tipo 3.

A merendeira Meire Nunes, 30, era trabalhadora, alegre e sempre lidava com todos. Natural do município de Tefé (distante a 523 quilômetros de Manaus), a jovem faleceu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Segundo o tio da vítima, Damião Lira, Meire demorou para procurar atendimento.



“Ela já estava muito gripada e com muitas dores no corpo, só que esposo dela falava que não ia ao médico. Ela só procurou ajuda quando não estava aguentando mais ficar em pé e nem deitada”, diz.

Meire ficou internada no Hospital e em seguida faleceu com o vírus. Ela deixou três filhos, sendo o mais novo com cinco anos. “Eu acho que as vacinas poderiam ter vindo antes, principalmente quem trabalha com o público como a minha sobrinha”.

A parintinense Nandra Souza Azevedo, de 23 anos, que estava grávida, foi uma das vítimas fatais da gripe influenza. Izaura Souza Nunes, de 60 anos, avó da vítima, acompanhou a neta até o embarque para Manaus. Ela conta que, por seis vezes, Nandra deu entrada nos hospitais de Parintins com sintomas da gripe e somente na última vez houve a decisão de transferi-la para Manaus. Nandra era casada e deixou dois filhos, um de sete e outro de dois anos.



Mãe em resguardo, Iacy Taciara Santos

A estudante Iacy Taciara Santos, 22, faleceu na última quinta-feira (14) e pode ter sido por conta do vírus H1N1. Ela deu à luz na maternidade Azilda Marreiro, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus e teve que ficar internada no hospital após complicações com o bebê. Ela foi liberada para ir a sua casa e dias depois voltou porque estava sentindo dores no corpo.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com os familiares, e eles informaram que até o momento não tinham o diagnóstico da morte de Iacy. A reportagem procurou informação sobre o caso com a Secretaria de Saúde do Estado, mas não recebeu retorno.



Iacy deixou dois filhos, um deles ainda com poucos dias de vida que ficaram sobre os cuidados da avó paterna. O bebê, inclusive, continua internado, e até o momento não se sabem as causas da internação.

O Centro Educacional Sandra Cavalcante (Cesc), escola que Iacy havia estudado, emitiu uma nota em Solidariedade à vítima. “É com grande dor no coração que recebemos a notícia do falecimento de nossa ex-aluna Iacy Taciara Santos Silva 9° ano em 2012, último ano na escola. A família CESC está de luto por essa perda repentina de nossa eterna aluna. Que Deus na sua infinita misericórdia, dê forças aos seus familiares e seus filhos”.

Casos

Das 31 mortes por H1N1, 24 em Manaus, três em Manacapuru, e apenas um nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Japurá e Urucurituba. Segundo o boletim, são 13 óbitos por Vírus Sincicial Respiratório, sendo 11 na capital, um em Manacapuru e outro em Borba, além de um óbito em Manaus por Parainfluenza tipo 3.

Dos óbitos registrados no Amazonas, 13 foram em crianças com menos de cinco anos, 12 em adultos acima de 60 aos, sete tinham hipertensão, seis tinham diabetes, cinco tinham doença neurológica, três tinham pneumopatias, três tinha imunodeprimido, três tinham doença hematológica, três eram considerados obesos, dois casos de usuários de drogas, dois casos em cardiopata, uma gestante, e uma pessoa com neoplasias.

A coordenadora estadual de Imunização da FVS, Izabel Nascimento, conta que em grande parte dos óbitos que ocorreram no Amazonas, as pessoas demoram a procurar atendimento médico. “Algumas pessoas demoram a procurar o atendimento e quando chegaram as redes de saúde já estavam com um estado de saúde muito avançado”.



Izabel destaca sobre os perigos de ir aos locais públicos. “A recomendação é que se você puder evite os aglomerados, lave as mãos, leve um álcool em gel na bolsa. Se segurar em lugares públicos como maçanetas, corrimãos, apoios do metrô e dos ônibus, evite levar as mãos até os olhos, nariz e boca enquanto não puder fazer nova higienização”.

Ela recomenda ainda que as pessoas gripadas suspendam atividades de rotina como trabalho e estudos, afim de evitar a propagação do vírus em locais com aglomeração.





