Casa desabada na Colônia Oliveira Machado já apresentava rachaduras

Manaus - A casa que desabou na manhã deste domingo (24), na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, já apresentava rachaduras, e teria desabado porque uma das vigas não suportou o peso. A informação foi confirmada pelo 1° tenente Veranildo Cruz, comandante da guarnição do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência.

No desabamento, que ocorreu por volta das 10h30 da manhã, o ajudante de pedreiro Manuel Carlos Laborda dos Santos, de 22 anos, e a esposa, Gilcileide Martins de Souza, de 18 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelos vizinhos, e levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. A direção da unidade de saúde informou que o casal passava por procedimentos e avaliação do estado de saúde.

"A corporação foi acionada com informações que uma casa havia desabado e uma criança estaria nos escombros. Com tempo de sete minutos de resposta, a nossa equipe não encontrou nenhuma criança. Entretanto, fomos informados que um casal havia sido resgatado pelos vizinhos e levado para uma unidade de saúde do bairro", explicou o tenente.

Escombros da casa que desabou ficaram espalhados por todo o terreno | Foto: Josemar Antunes/EM TEMPO

O comandante do Corpo de Bombeiros avaliou a área atingida e identificou que as estruturas de uma casa vizinha ao imóvel desabado não apresentam segurança para os moradores. "Outras casas ao lado estão com estruturas comprometidas. O risco de um novo desabamento não é descartado. A Defesa Civil deve avaliar os imóveis", completou.



Descaso

A mãe de Manuel Carlos, Maria de Nazaré Laborda dos Santos, de 46 anos, esteve no local. Segundo ela, o filho e a nora foram levados com vários ferimentos graves.

"Quando eu cheguei ao local não consegui acreditar que a casa tinha desabado. Cheguei a imaginar que o barranco tinha desabado. Ele morava com a esposa há um ano e oito meses. O dono do imóvel sequer apareceu. Ele só aparece para cobrar o aluguel. A casa não tinha colunas", reclamou a mãe da vítima.

Nazaré Laborda, de 46 anos, é mãe de Manuel Carlos. Segundo ela, o dono do imóvel só aparece no local para cobrar o aluguel | Foto: Josemar Antunes/EM TEMPO

Feliciana Barbosa de Lima, de 52 anos, assistiu o desabamento. A vizinha do casal disse que tudo foi muito rápido e viu Manoel e a esposa rolando entre os escombros. Agora, ela também teme em ser a próxima vítima, e segundo ela, as casas são alugadas no preço de R$ 300 a R$ 350.



"Foi muita agonia. Vi a casa ao lado desabar e entrando pra dentro da minha. Fiquei com medo que minha casa fosse levada também. Eles foram rolando entre as paredes destruídas. Estou com muito medo agora", garantiu.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Casa desaba e deixa dois feridos na Colônia Oliveira Machado

Quem são as vítimas que morreram do vírus H1N1?