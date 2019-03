Acidente de trânsito deixa dois mortos em Rio Preto da Eva

Manaus - O vendedor Pedro Paulo Souza de Araújo, 23, e o jovem Valter Carneiro de Sousa Júnior, de 18 anos, morreram em um grave acidente na manhã deste domingo (24), na avenida Governador José Lindoso, na Zona Rural de Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam trafegando em uma motocicleta quando o veículo com velocidade acima do permitido saiu da pista em uma curva e bateu violentamente contra um muro. Os dois homens morreram na hora.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local levantando informações sobre as possíveis causas do acidente. A principal suspeita é que a dupla estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). A investigação sobre as causas do acidente deve ser acompanhada pela 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.

