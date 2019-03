Acidentes e árvore caída: chuva causa prejuízo em Manaus

Manaus - A chuva que castiga Manaus desde a madrugada desta segunda-feira (25) já deixou rastros de destruição pela cidade, como acidentes, semáforos com defeitos e até árvore caída. Os registros foram feitos pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Uma árvore caiu ainda durante a madrugada, por volta das 6h na avenida Ephigêncio Salles, na altura do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), e prejudicou o trânsito por horas,logo após o corte da árvore, o tráfego foi liberado.

Acidente na avenida Joaquim Nabuco com rua Japurá | Foto: Divulgação/Manautrans

Entre diversos acidentes com danos materiais, há destaque para uma batida que deixou um veículo HB20 Sedan, com a dianteira completamente destruída, na avenida Joaquim Nabuco, com a rua Japurá, no Centro. O acidente ocorreu por volta das 6h30. Não há informação sobre vítimas.

De acordo com os pluviômetros da Defesa Civil de Manaus, atéás 09h30 desta segunda-feira, já choveu uma média 37,8 mm. Apenas na Zona Norte foram registrados 80 mm, sendo a região mais atingida, com os bairros Santa Etelvina, Lago Azul, Parque São Pedro Tarumã e os demais nas proximidades.

Avenida Efigênio Sales oposto ao Assaí Atacadista, sentido centro-bairro | Foto: Divulgação/Manautrans

O Manaustrans também registrou semáforos apagados na avenida Pedro Teixeira com a rua Francisco Orellana, e na avenida Epaminondas com avenida ramos Ramos Ferreira. Em ambos os casos, agentes foram enviados para auxiliar o tráfego. Na Pedro Teixeira, já havia sido restabelecido pela manhã.

Avenida Mário Ypiranga após O Complexo Miguel Arraes com trânsito bom | Foto: Divulgação/Manautrans

A Defesa Civil Municipal registrou o desabamento de ma casa de alvenaria no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, precisamente na rua Padre Lodomilo. Não houve informação sobre vítimas. Até esta publicação, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado.

