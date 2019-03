Vídeos mostram pontos alagados em Manaus durante a forte chuva

Rua Rip Rap, no bairro São José, completamente alagada | Autor: Divulgação

Manaus - A chuva continua deixando prejuízos por toda as zonas de Manaus. Vídeos mostram pontos de alagamento em ruas e igarapés, além de novos desabamentos registrados pela Defesa Civil Municipal. Entre os mais graves estão alagamentos na comunidade Nova Vitória e dois desabamentos nas zonas Norte e Leste da cidade.

Rua Bela Vista, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste | Foto: Divulgação

De acordo com a Defesa Civil Municipal, até esta publicação, pela central 199, foram registradas duas ocorrências de d esabamento de casa e alagamento . Uma residência de alvenaria desabou na rua Padre Lodomilo, n o c onjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Rua Maceió, bairro Adrianópolis alagada | Foto: Divulgação

Outra ocorrência de alagação com desabamento foi na rua 50, do bairro Amazonino Mendes (Mutirão), na Zona Leste. Não foram repassadas informações sobre vítimas. Também foi registrado alagamento na rua Bela Vista, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste.

Um muro desabou sobre dois veículos na avenida Tancredo Neves, no condomínio Life, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul.

Endereço não informado | Foto: Divulgação

Na rua Maceió, bairro Adrianópolis, na altura da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a água tomou a pista e impediu a passagem de veículos prejudicando o trânsito por horas. Outro flagrante foi feito por um condutor que passava pela ponte do igarapé do bairro Novo Aleixo, que quase transbordou com o alto volume de água.

Igarapé do bairro Novo Aleixo quase transborda | Autor: Divulgação

Edição: Isac Sharlon

