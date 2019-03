Vídeo: mais de cem mulheres finalizam curso "Mecânica de salto alto"

Manaus - A vigésima primeira edição do curso Mecânica de salto alto formou mais de cem mulheres no último sábado (23). O curso é oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

No total 120 mulheres aprenderam a driblar situações de emergência naquela hora em que o veículo entra em pane mecânica quando menos se espera. O próximo curso só acontece em março do ano que vem, com inscrições em fevereiro.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

