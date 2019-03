Sem asfalto, moradores ficam isolados em comunidade na Zona Norte

Lama dificulta a locomoção de veículos e pessoas na via | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores da comunidade Vista Alegre, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, denunciaram ao Em Tempo o descaso em que vivem há pelo menos 10 anos. As ruas sem pavimentação deixam a área quase inacessível para alguns serviços, como ambulâncias e transportes público e particular, causando transtornos e deixando a população isolada devido a dificuldade de locomoção.

A secretária Regina Andrade, de 43 anos, que mora com os pais, um casal de idosos, de 65 e 75 anos, entre as ruas João Pessoa e Neemias, contou ao Em Tempo que sofre todos os dias para ir ao trabalho. Além da falta de estrutura, algumas ruas da comunidade são tomadas pelo lixo deixado por uma empresa de reciclagem.

"Na comunidade não passa ônibus e precisamos andar aproximadamente 10 quilômetros até a parada mais próxima, e em dias de chuva é mais complicado. Devido as condições das ruas, cheia de buracos, barro e lama, os motoristas de aplicativos evitam em aceitar corridas naquela área, já tive que implorar e pagar um valor a mais para ter o serviço", disse a secretária.

A moradora ainda relatou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também não acessa mais o local. "Há dois anos meu pai estava saindo de casa quando teve um AVC, o Samu não conseguiu chegar e tivemos que esperar minha irmã vir de outro bairro para levar ele para o hospital", contou Regina.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a área já está no planejamento de engenharia para iniciar estudo topográfico, visto que as vias estão em solo natural, e assim viabilizar melhorias de infraestrutura para a comunidade. Porém, a secretaria não divulgou prazos para que o problema denunciado seja resolvido.

