Youtuber manauara será destaque no programa da Eliana no domingo

Manaus - O manauara youtuber, Smith Góis, 26, do canal Saca Soh, bomba na internet e será um dos destaques do próximo programa da Eliana, no quadro “Famosos da internet”. O Youtuber foi um dos noves escolhidos para ir ao estúdio do SBT, em São Paulo, para apresentar os seus vídeos sucessos do canal. O programa vai ao ar no próximo domingo (31).

O youtuber descreve, com muito humor, histórias do cotidiano dos manauaras através de pegadinhas. São vídeos como, “Jacaré, Jacaré!”, “correndo com açaí para mesa”, “abaixa que é tiro!”, que bombaram com mais de 432 mil visualizações. Hoje seu canal tem mais de 59 mil inscritos.

“O SBT enviou um convite para mim pelo e-mail para eu participar do programa da Eliana, pois eu tinha sido uns dos nove selecionados. Gravamos no sábado e fico muito feliz em ser o primeiro youtuber manauara a participar de um programa em rede nacional e em poder mostrar meu trabalho”, diz Góis.

Vídeos como “Jacaré, Jacaré!”, “correndo com açaí para mesa”, “abaixa que é tiro!” que bombaram com mais de 432 mil visualizações. | Autor: Canal Saca Soh





Smith conta que recebe muitas sugestões e desafios dos seguidores através do Instagram @smith.gois e no próprio Canal no Youtube.

“Os meus primeiros vídeos, as ideias eram minhas. Hoje eu tenho um público que envia as sugestões e desafios".

Entre os projetos do Youtuber estão fazer shows e stand ups, além de investir nas produções dos vídeos. “Sempre gostei de vídeos e pegadinhas e Manaus era carente destes tipos de vídeos, então eu resolvei investir”.

O manauara produz e atua nos vídeos e conta com dois parceiros que gravam e editam. Atualmente, ele ganha dinheiro do YouTube com a produção dos vídeos.

Vídeos como “Jacaré, Jacaré!”, “correndo com açaí para mesa”, “abaixa que é tiro!” que bombaram com mais de 432 mil visualizações. | Autor: Canal Saca Soh





Editora responsável: Bruna Souza

Leia Mais

Youtuber Jout Jout anuncia que vai morar em Manaus durante um mês

Veja vagas gratuitas para cursos de youtubers em Manaus