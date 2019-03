Boletim da FVS não registra novas mortes por H1N1 no Amazonas

Manaus - A 13ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) atualizada nesta segunda-feira (25) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) registra 827 casos notificados, sendo 118 positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) e 152 para Vírus Sincicial Respiratório (SRV).

Não houve alteração no número de óbitos, permanecendo os 31 registrados por H1N1 (24 em Manaus, três em Manacapuru, e Parintins, Itacoatiara, Japurá e Urucurituba com um caso cada). Em relação ao sincicial, continuam os 13 divulgados na última sexta-feira (22) sendo 11 na capital e um de Borba, além de um óbito em Manaus por Parainfluenza tipo 3.

Campanha antecipada

A campanha de vacinação contra a Influenza (H1N1) no Amazonas foi antecipada e está em andamento para o público-alvo formado por crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, profissionais de saúde e educação da rede pública e privada, indígenas, idosos com mais de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis; as portadoras de outras condições clínicas especiais como doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias (Síndrome de Down, Síndrome de Edward, Síndrome de Patau, Síndrome de Warkany).

A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a Influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. A meta da campanha é vacinar, no mínimo, 90% desse público. Ao todo, são 1.535 salas de vacinação em todo o Estado. As salas estão localizadas em Unidades Básicas de Saúde da capital e do interior.

Dia D

O “Dia D” de vacinação contra a Influenza será 30 de março, quando acontece uma grande mobilização para a intensificação da campanha. Na ocasião, serão disponibilizados 681 postos de vacinação em todas as zonas da capital, com 3.040 profissionais de saúde envolvidos.

*Com informações da assessoria.

