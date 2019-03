Paciente ganha liminar para realização de cirurgia ortopédica

O desembargador Paulo Cesar reconheceu a urgência jurídica no pedido de liminar de uma paciente que aguardava a realização de uma cirurgia ortopédica há cinco anos | Foto: Divulgação/ Defensoria AM

Manaus- Pedido de liminar feito pela Defensoria Pública considera urgência jurídica no atendimento de saúde para que paciente não sofra agravamento de doença. O desembargador Paulo Cesar Caminha e Lima, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), reconheceu a urgência jurídica no pedido de liminar de uma paciente que aguardava a realização de uma cirurgia ortopédica há cinco anos, revogando decisão de primeira instância que não considerou o atendimento como uma urgência médica.

O pedido de liminar, ingressado em recurso pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) levou em conta a gravidade do quadro clínico da paciente diagnosticada com coxartrose ), que a levou a uma incapacidade funcional, e o risco iminente de progressão da doença. A decisão foi proferida no dia 26 de fevereiro deste ano.

Por meio da Defensoria, a paciente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada. O entendimento na decisão de primeira instância foi o de que o procedimento cirúrgico requerido possuía caráter eletivo, motivo pelo qual não vislumbrava urgência na sua realização, já que a paciente se encontrava em acompanhamento na rede pública estadual, não tendo sido constatado agravamento do seu quadro de saúde, de acordo com laudo médico.

No entanto, no recurso em que pede a concessão da liminar em favor da paciente, a Defensoria argumenta que a cirurgia ortopédica foi indicada no ano de 2014 para o tratamento da doença diagnosticada. Alega, ainda, que não há razão para a espera na fila de cirurgia da rede pública do Estado há quase 5 anos, tendo em vista a gravidade do seu quadro clínico, omitindo-se o Estado no seu dever constitucional de garantir o acesso à saúde a seus cidadãos.

Com base nos argumentos da Defensoria, o desembargador decidiu conceder a liminar, a fim de determinar que o Estado do Amazonas forneça as próteses prescritas e realize o procedimento cirúrgico pertinente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência efetiva desta decisão, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1 mil.

Para justificar a concessão da liminar, o desembargador Paulo Lima considerou, entre outros argumentos, que embora conste no laudo médico que não houve agravamento do estado de saúde da paciente em decorrência da espera, também não houve resposta por parte do médico subscrevente ao questionamento de que, acaso não realizado o procedimento em tempo hábil, tal demora poderia acarretar danos irreparáveis saúde ou bem-estar da paciente.

Para o defensor Arlindo Gonçalves, essa decisão no TJAM enfrentando a urgência jurídica em demanda eletiva é um precedente inovador em demandas de saúde no Amazonas. “Os juízes têm confundido urgência médica com urgência jurídica. É preciso entender que urgência médica não se confunde com urgência jurídica. É preciso levar em conta o quadro clínico do paciente, porque há casos em que a demora da Justiça em garantir o atendimento médico pode resultar em agravamento da doença, prejuízos irreversíveis à saúde ou até à morte”, afirma.

O defensor lembra que, durante a 3ª Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada em São Paulo em 18 de março, foram aprovados enunciados interpretativos sobre o direito à saúde e que devem servir de critério orientativo de decisões de magistrados em todo o país. Um dos enunciados, segundo Arlindo Gonçalves, estabelece que, “na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas não apoia o movimento por nova greve de caminhoneiros

SSP-AM deflagra quinta fase da Operação Pilar em Manaus