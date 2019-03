Jardim substitui lixeira viciada na avenida Mirra

Manaus- Um ponto que vinha servindo, há anos, para acúmulo irregular de lixo na avenida Mirra, no bairro João Paulo (zona Leste), deu lugar a um jardim. Após muitas ações de limpeza e sensibilização da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), feitas constantemente nos arredores do local, foi adotada outra prática para resolver o problema na avenida Mirra. “Esse terreno vem sendo usado há anos para descarte ilegal de lixo.

A solução encontrada para esse local foi a implantação de um jardim”, explicou o subsecretário operacional da Semulsp José Rebouças.

Em 2018, o combate a lixeiras viciadas contou com 158 ações, sendo realizadas 35 implantações de jardins, 74 instalações de placas de sensibilização e 49 instalações de lixeiras comunitárias. Simultaneamente à limpeza desses locais, quase 110 mil pessoas foram visitadas pelas equipes de sensibilização, na tentativa de mudar os hábitos da população quanto à formação desses pontos viciados.

“Nossas equipes percorrem porta a porta as áreas próximas às lixeiras viciadas. É importante fazê-las perceber o quanto essas formações são prejudiciais a elas mesmas”, lembrou o coordenador do trabalho de conscientização, Fábio Araújo.

A retirada do lixo na avenida Mirra é feita desde fevereiro, inclusive com a entrada de retroescavadeira para preparar o terreno para a jardinagem. Esta semana, o jardim vai ganhando corpo com o trabalho da equipe da Semulsp.

“Estamos colocando aqui espécies variadas como, agave, pau-pretinho, croton taperebá, espada de são jorge, dracena, bananeira, cróton police, jasmim do Caribe e grama esmeralda. Esperamos que a comunidade cuide desse espaço e, assim, livre o local desse problema”, disse Fábio Araújo.

As equipes da Semulsp também estão abordando os comércios com orientações para uma prática adequada. A fiscalização vai voltar diariamente ao local para tentar manter o ponto livre de lixo.

Tarumã

Ainda este mês, outros dois novos jardins também foram implantados no bairro do Tarumã (zona Oeste) em substituição a lixeiras viciadas. Os locais passaram por limpeza e já receberam as plantas.

A limpeza de lixeiras viciadas envolve, pelo menos, cinco equipes da Semulsp (varrição, remoção mecanizada, jardinagem, conscientização e fiscalização). Todas as plantas utilizadas para compor o novo jardim são cultivadas no viveiro próprio que a Semulsp mantém na sede do órgão.

*Com informações da assessoria

