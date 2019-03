Homem desparece após sair de um abrigo na Zona Sul

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Liceu Zane de Souza, 27, desaparecido desde a tarde do dia 3 de março deste ano.

De acordo com o pai dele, Lázaro de Souza, Liceu estava morando em um abrigo situado na avenida Floriano Peixoto, bairro centro, zona sul de Manaus. No dia em que desapareceu, o rapaz deixou o local por volta das 13h. Desde então os familiares não tiveram mais noticiais sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99372-0752, 99182-2780 ou 99323-6534.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vendedor de frutas sai de casa para trabalhar e desaparece em Manaus

Jovem com deficiência desaparece após sair de casa no Lago Azul