Amazonense pede ajuda para encontrar familiares que moram no Piauí

Sebastião Dias mora em Manaus há 12 anos e perdeu o contato com a família | Foto: Divulgação/ FCecon

Manaus-O Sebastião Lopes Dias, 60 anos, está à procura de seus familiares e parentes que moram na Chapada dos Bois (PI), de onde saiu com 17 anos. Atualmente, ele mora no Ramal do Brasileirinho, em Manaus (AM). “Moro em Manaus há 12 anos e há muito tempo perdi o contato com minha família, mas acredito que meus pais e irmãos estejam vivos”, afirmou.



Sebastião Dias é paciente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), onde faz tratamento contra um câncer de laringe.

Quem tiver informações ou conhecê-lo pode entrar em contato com a dona Raimunda Nonata ou com o senhor Aguinaldo Timóteo, pelos telefones (92) 99269.0503 e (92) 99505.0239.

Leia mais:

Quem são as vítimas que morreram do vírus H1N1?

Tragédia: mãe e filho morrem em grave acidente de trânsito, em Manaus

Acidente entre picape e micro-ônibus mata sargento da PM na AM-010