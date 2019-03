Você viu este cachorro? Ele sumiu na última terça (26), em Manaus

Manaus - Os familiares do poodle Luan estão desesperados à procura do pequeno cachorrinho. Ele desapareceu na última terça-feira (26), próximo da casa onde a família reside, na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a dona de Luan, a adolescente Erivânia dos Santos, de 15 anos, o animal teria seguido o seu pai na direção do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, na Colônia Oliveira Machado, por volta das 10h da manhã de terça-feira. "Quando o meu pai de lá do SPA, o Luan já não estava mais lá e não voltou pra casa", relata.

Ainda de acordo com a adolescente, ela chegou a perguntar de uma vendedora ambulante se ela sabia o paradeiro de Luan, mas sem retorno algum. "Perguntei dessa senhora, e ela me disse que todas as pessoas que estavam passando queriam levar ele, porque achavam ele muito bonito. Só que, do nada, ela já não viu mais ele", conta.

A adolescente ainda ressalta que a família está triste com a perda do cachorrinho. "Eu chorei demais, porque ele é a nossa alegria de todos os dias. Meu pai não está trabalhando, então não podemos oferecer uma recompensa. Mas ele é tudo o que temos de precioso", diz a adolescente.

Quem tiver informações acerca do pequeno Luan, pode entrar em contato com a família pelo telefone (92) 9 9435-0148.

