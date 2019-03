Professores do Amazonas pressionam governo por reajuste de 15%

Manaus - Os professores do Estado voltaram novamente às ruas, nesta quinta-feira (28), em mais uma luta pela data-base. Desta vez, a categoria pede um reajuste de 15% junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Aproximadamente 700 educadores protestarem em frente à sede do Governo do Amazonas, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a porta voz do Sindicato dos Professores e Pedagogos do Amazonas (SEDUC), Simone Tavares, algumas reuniões foram feitas e a Seduc apresentou reajustes de apenas 4%. "A partir dos recursos do Fundeb, a gente sabe que pode ter um pouco mais de reajuste. Por isso paralisamos hoje para chamar a atenção do governador e rever essa decisão", disse.

Ainda de acordo com Simone, por enquanto, não tem nenhuma greve definida, e a paralisação desta quinta-feira (28) é isolada, mas afeta diversas escolas estaduais em todo o Amazonas.

"Ano passado, depois de muita luta conseguimos um reajuste de 24%. Nossa intenção aqui não é fazer greve de novo, mas apenas abrir o diálogo direto com o governador, para iniciar uma negociação", falou.

Uma comissão formada por cinco professores, sendo dois representantes do Asprom Sindical, e três representantes de área distrital de Educação dos bairros de Manaus, entraram no Palácio do Governo do Amazonas onde foram recebidos pelo representante da Casa Civil. A categoria aguardava o retorno da comissão para saber a resposta do governo.

As negociações devem continuar até que as partes entrem em um acordo. Por enquanto, uma nova greve não está descartada pelos professores, caso as negociações não avancem.

Os professores ocuparam o sentido bairro-centro da avenida Brasil, onde o trânsito ficou lento, mas está fluindo com o apoio de agentes do Manaustrans.

Posicionamento da Seduc

A Secretaria de Estado da Educação confirmou ao Portal Em Tempo que a comissão dos professores foi recebida e estão em diálogo na sede do Governo.

