Professores pressionam Governo e estabelecem prazo para contraproposta

Manaus - Os professores estaduais e o Governo do Amazonas, após reunião na manhã desta quinta-feira (28), decidiram que uma contraproposta deverá ser apresentada até esta sexta-feira (29). A categoria realizou protesto durante a manhã, em frente ao Palácio do Governo, cobrando um reajuste da data-base de 1º de março, em 15%. Nas primeiras tratativas o Governo ofereceu apenas 4%.

Durante a manifestação , em frente à sede do Governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, onde foram mobilizados 700 professores, uma comissão foi formada por integrantes do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical) e membros da base nos bairros, para dialogar dentro do Palácio. A comissão foi recebida pelos secretários da Casa Civil e Casa Militar.

Ficou acertado que o Governo do Estado terá que apresentar uma contraproposta até sexta-feira (29), porque no sábado (30) os professores vão realizar uma assembleia com toda categoria para deliberar sobre os números que serão apresentados.

Um dos integrantes da comissão e presidente da Asprom Sindical, professor Lambert Melo, revelou ao Em Tempo que o diálogo foi bastante positivo para ambos os lados.

Seduc-AM informou que houve paralisações em 15 escolas estaduais nesta quinta em Manaus | Foto: Marcely Gomes

“Houve diálogo e a retomada da negociação. O Governo ainda reclama bastante de falta de verba, mas estão tendo boa vontade de reavaliar os números e ficamos na esperança de que a proposta seja melhorada. Se já tivermos essa proposta na assembleia de sábado será bom para todos”, enfatizou Melo.

Sem greve

Melo destacou ainda que foi reforçado para os integrantes do Governo que há de se evitar nova greve. “Ninguém quer greve, falamos isso para os secretários. Só vai acontecer se o governador for intransigente, e não quiser negociar”, completou.

Seduc-AM

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) esclareceu que "tem se mantido aberta ao diálogo com as representantes das categorias para apresentar as propostas e possibilidades do Governo do Amazonas em relação às reivindicações dos trabalhadores da educação do Estado".

Segundo o órgão, a "mensagem que foi reforçada na manhã desta quinta, quando representantes da Assprom e Avamseg foram recebidos na Casa Civil".

A Seduc-AM esclarece, ainda, "que as pautas das categorias apresentadas à secretaria ainda não se encerraram com as garantias firmadas da reposição e as progressões horizontais e verticais".

Conforme a pasta, "todas estão sendo analisadas e poderão ser atendidas em prazos de curto, médio e longo prazo, conforme já foi colocado aos representantes das categorias que participaram consecutivamente de três reuniões com o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro".

Por fim, a nota diz que "na manhã desta quinta, a Seduc-AM registrou a paralisação de 15 escolas da rede estadual de ensino na capital".

Edição: Isac Sharlon



Veja a reportagem da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Victor Gouveia/TV Em Tempo

