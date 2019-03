Vídeo: preço do pescado aumenta em Manaus devido à semana santa

Manaus - A três semanas da Sexta-Feira Santa, o pescado já está com o preço relativamente salgado. Segundo os feirantes, a tendência é aumentar ainda mais.

Na Feira da Panair onde os preços são os mais em conta da cidade, quatro jaraquis saem a R$ 20. Já o pacu custa seis por R$ 30. Os feirantes dizem que o motivo é a escassez de pescado, e eles esperam mais oferta pra abaixar o preço, mas a tendência é só aumentar até a Semana Santa.

Origem do costume

A tradição de comer peixe nesse período vem de muito tempo, e há muitas versões. Uma delas é a de que, no período em que Jesus foi crucificado, carne era um artigo de luxo, e os mais pobres costumavam comer apenas o peixe porque era mais barato.

Outra versão é a de que no século XVI o Vaticano determinou que seus fiéis se alimentassem apenas do bacalhau, isso porque, segundo historiadores, a Igreja Católica era a grande detentora dos navios que faziam a pesca desse tipo de peixe.



Independente das versões, esse costume perdura até hoje, principalmente no Brasil e no Amazonas. Mas diante dos atuais preços do pescado, tem muita gente pensando em comer outra coisa nessa semana santa.

Feira do peixe

Para tentar compensar os preços das feiras, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) vai colocar mais de uma tonelada e meia de pescado a disposição do manauara. A tradicional feira do peixe terá valores tabelados e a venda começa na segunda quinzena de abril.

