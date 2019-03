PMs dão aulas de reforço e orientações sobre trabalho no Mauazinho

Manaus - Localizada no Mauazinho, na zona Leste de Manaus, a 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar, está incluindo crianças e adolescentes das comunidades em um projeto social, como forma de minimizar as vulnerabilidades sociais de quem mora no bairro. É o programa ‘Polícia Militar Formando Cidadãos’, que oferece aulas de reforço de Português, Matemática e Literatura.

Quem participa do projeto também tem acesso a aulas de música, palestras com temas como Violência, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e orientações para ingressar no mercado de trabalho e para o alistamento militar obrigatório.

O projeto tem rendido positivamente para os que participam e, consequentemente, para a comunidade | Foto: Divulgação/SSP-AM





As aulas acontecem de segunda a sexta, pela manhã, na sede da Cicom, que atende os bairros Mauazinho I e II, Parque Mauá e Jardim Mauá. As vagas são oferecidas aos alunos das escolas estaduais e municipais dessas localidades, como explicou o comandante da 29ª Cicom, major Eduardo Pavese.

O programa ‘Polícia Militar Formando Cidadãos’ oferece aulas de reforço de Português, Matemática e Literatura | Foto: Divulgação/SSP-AM





Além das aulas de reforço, os adolescentes que participam do projeto também têm a oportunidade de fazer alguns cursos profissionalizantes, como o de informática básica, oferecidos por meio de parcerias viabilizadas pela Cicom com outras instituições. Os jovens também são encaminhados para oportunidades de emprego, por meio do programa Jovem Aprendiz.



O sargento Sebastião Silva, responsável pelas aulas, destaca a importância desse tipo de trabalho social para a formação cidadã desses adolescentes.

“O projeto tem rendido positivamente para os que participam e, consequentemente, para a comunidade. Muitos antigos alunos, hoje, fazem parte do quadro da Polícia Militar ou Forças Armadas. Aqui trabalhamos a disciplina e os preparamos para que consigam ingressar no mercado de trabalho”.

Os jovens também são encaminhados para oportunidades de emprego | Foto: Divulgação/SSP-AM





Durante o programa, os adolescentes também recebem noções de música e aprendem a tocar instrumentos como flauta doce. Eles também participam de passeios culturais por pontos turísticos de Manaus como Teatro Amazonas, Ponta Negra, Arena da Amazônia.

A 29ª Cicom fica na Avenida Solimões com 15 de Janeiro, no Mauazinho. O telefone para contato da unidade é o (92) 98842-1752.

Qualquer jovem da comunidade pode participar da ação | Foto: Divulgação/SSP-AM

*Com informações da assessoria

