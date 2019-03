Vendedor fica preso às ferragens durante acidente entre carro e ônibus

Manaus - O vendedor de açaí Maurício da Silva Dias, de 35 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (29), na Djalma Batista, no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O acidente ocorreu por volta das 5h20, no sentido Centro-bairro entre um carro Fiat/Uno, de cor prata e um ônibus da linha 427, no cruzamento da avenida Djalma Batista e a rua Rondônia.

Com a colisão, o homem de 35 anos ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado dos destroços com auxílio do Corpo de Bombeiros. Vários sacos com polpas de açaí ficaram espalhados na pista em meio aos estilhaços.

Testemunhas relataram que o motorista do ônibus da empresa Vegas avançou o semáforo porque estava "verde" e colidiu com o Fiat. No momento da colisão havia cinco passageiros no ônibus. O carro que transportava polpas de açaí ficou praticamente destruído.

O motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, confirmou a versão das testemunhas. Para ele, o condutor do automóvel dormiu ao volante.

"O sinal estava verde para mim e passei no cruzamento buzinando. Não posso afirmar, mas acredito que o condutor do Fiat tenha dormido na direção", disse.

Maurício sofreu escoriações e foi levado consciente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

Trânsito congestionado

Por conta do acidente, apenas uma faixa da via estava liberada, causando transtorno aos demais condutores. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local até a chegada da perícia criminal do Departamento de Polícia (DPTC).

