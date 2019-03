Vídeo: gestor de escola da PM é afastado após acusações de assédio

Manaus - O diretor de uma unidade da escola da Polícia Militar do Amazonas foi afastado após acusações de assédio sexual. O caso veio à torna após áudios do tenente-coronel Eddie César de Souza Cordeiro, gestor do CMPM VIII, na Compensa, relatando situações pessoais da sua vida sexual, serem divulgados em uma rede social.

Além dos áudios, prints de conversas em um aplicativo de mensagens também vazaram nas redes sociais. Nelas, o gestor chama duas ex-funcionárias da escola pra fazer sexo a três, em outro momento, ele negocia com uma delas.

Alunos e pais ficaram preocupados com a situação | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

A notícia desses áudios e conversas pegou de surpresa os alunos e também chegaram ao conhecimento das mães das alunas, o que causou preocupação.

A Polícia Militar do Amazonas, por meio de nota, informou que já está ciente dos áudios, onde supostamente o diretor dessa escola está envolvido em atitudes inadequadas. Um documento enviado pela corporação comprova que o gestor foi afastado das suas funções na última quarta-feira (27), e o caso deve ser investigado pela corregedoria da PM.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Victor Gouveia/TV Em Tempo

Leia mais:

Idoso é preso após estuprar criança de 10 anos na Zona Norte de Manaus

Operação ‘Luz da Infância’ prende consultor de informática em Manaus

Polícia Civil faz operação contra pornografia infantil no Amazonas