Chuva deixa ruas alagadas e causa transtorno no trânsito, em Manaus

Manaus - A forte chuva que atinge Manaus desde as primeiras horas desta sexta-feira (29) causou alagamento por toda a cidade e um deslizamento de barranco no bairro Francisca Mendes. O trânsito também foi prejudicado em diversas áreas da cidade. Até esta publicação, a Defesa Civil Municipal já havia registrado seis ocorrências em decorrência da chuva.

O trânsito ficou lento nas principais avenidas da cidade, em decorrência de pequenos acidentes ou batidas de veículos, que acabaram atrapalhando o fluxo nas vias.

Avenida São Jorge | Foto: Marcely Gomes

A água em algumas áreas acumulou até cobrir as calçadas, como na avenida São Jorge, na altura do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), no bairro São Jorge, e na avenida Desembargador João Machado, no Alvorada.

A Central 199 da Defesa Civil Municipal registrou, até o momento, seis ocorrências. Um deslizamento de barranco conjunto Francisca Mendes, na rua Ponta das Pedras. Já no bairro Compensa, na rua das Pedreiras, uma casa mista estava em risco de desabar, e uma árvore também estava em risco de desabar na rua das Magnolias, no bairro Jorge Teixeira.

O trânsito ficou completamente congestionado | Foto: Marcely Gomes

Dois pontos de alagamento foram identificados na rua Paraíso, no São Jorge, e na rua Centauro, no bairro Santo Agostinho. Além de um buraco que se abriu na rua Duque de Caxias, no bairro Centro.

Confusão em posto

Também em decorrência da chuva, um tumulto foi registrado em um posto de combustível, localizado na avenida Perimetral, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul. Segundo as informações, condutores se revoltaram ao tentar abastecer e não serem atendidos pelos frentistas do estabelecimento. O nível da pista por ser baixo, teria acumulado água no rodapé das bombas de combustível.

A reportagem do Portal Em Tempo foi ao local e falou o chefe de pista, Edson Costa, que esclareceu que a a interrupção foi necessária por questões de segurança.

"As normas de segurança orientam que nesses casos, em que a água sobe muito, temos que interromper o abastecimento para não ocorrer curto-circuito, no equipamento que é cheio de ligações eletrônica", salientou.

Edson negou que tenha acontecido confusão no local entre os condutores. "Para nós e para a gerência não chegou nenhuma reclamação. Alguns motoristas compreenderam a situação e seguiram em frente, outros esperaram", esclareceu.

Leia mais:



Vendedor fica preso às ferragens durante acidente entre carro e ônibus

Militar do Exército é atropelado por carro em retorno na av. São Jorge