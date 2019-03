Vídeo: incêndio atinge embarcações durante abastecimento no Amazonas

Manaus - Dois barcos pegaram fogo e explodiram na manhã da última quinta-feira (28) na orla de Novo Aripuanã, no interior do estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando as embarcações estavam sendo abastecidas por combustível.

No momento da explosão, um dos barcos foi levado pela correnteza e passou por baixo de uma balsa, que ficou danificada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve poluição hídrica. A marinha informou que um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas e responsabilidades do acidente.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

Leia mais:

Incêndio em residências? Causas vão muito além dos 'gatos'

Vídeo: preço do pescado aumenta em Manaus devido à semana santa

Fogo destrói residência no bairro Aleixo, em Manaus