Vídeo: conheça os perigos da Deep Web, o mercado negro da internet

Manaus - O número de brasileiros com 10 anos ou mais, que acessam a internet vem aumentando consideravelmente. São quase 10 milhões de novos usuários a cada ano. O que também aumenta são os perigos escondidos na navegação, sobretudo para jovens.

A deep web é a que está mais em evidência, popularmente conhecida como mercado negro da internet, nela existe todo tipo de crime, é uma camada da internet que não pode ser acessada pelos mecanismos de busca, como o Google.

Ela é associada a conteúdo ilegal, como venda de drogas, pornografia infantil e outras atividades obscuras. A forma mais comum de acessar é por aplicativo, a pessoa consegue navegar praticamente de forma anônima por sites da deep web.

Segundo dados do IBGE, os brasileiros gastam em média, nove horas por dia navegando na internet por meio de computadores e smartphones. Esses dados fazem com que as autoridades fiscalizem cada vez mais.

Massacre de Suzano

O massacre de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, chocou o país. Dois jovens entraram na escola Raul Brasil e disparam contra várias alunos e funcionários. Ao todo, 10 pessoas morreram no atentado.

Os jovens frequentavam fóruns da deep web. Esse caso acendeu o sinal de alerta aos pais, referente ao uso do mundo conectado pelos filhos. Então fica o alerta aos pais: evitar o avanço da tecnologia é difícil, mas podemos e devemos controlar o seu uso.

