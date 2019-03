Casa desaba parcialmente durante forte chuva em Manaus

Manaus - Parte de uma casa de madeira desabou durante a forte chuva na manhã desta sexta-feira (29), na rua Professora Maria de Medeiros (antiga rua Dina), na comunidade Novo Reino 1, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Não houve feridos.

O desmoronamento do imóvel teve início por volta das 9h. A casa construída na extensão de um igarapé foi invadida pela água. Vários pertences e eletrodomésticos foram perdidos.

"Eu estava tomando café com a minha família para ir trabalhar, quando a água começou a invadir rapidamente. Na ocasião, só pensava em salvar a minha esposa com filhos, inclusive uma delas de seis de meses de idade. Perdi praticamente tudo", contou ao Portal Em Tempo o promotor de vendas Elton Cristiano da Silva, de 36 anos.

Vários pertences e eletrodomésticos foram destruídos | Foto: Josemar Antunes

Elton Cristiano revelou a reportagem que o volume d'água chegou a mais de dois metros de altura. Segundo o morador, os bueiros construídos no córrego não suportam no período de chuva.

"Há dois bueiros no final do igarapé e três na entrada. Mesmo assim, o serviço feito para canalizar o volume d'água não suporta e causa transtornos. Muitos vizinhos ficam no prejuízo e a Prefeitura de Manaus se quer atende as nossas reclamações. A cada ligação feita ao serviço de obras a reposta é só promessa com data de visita de técnicos do órgão. Será que é preciso morrer alguém para serem tomadas providências", reclamou Elton Cristiano.

Além do risco ao lado do igarapé, Elton Cristiano informou que teme pela queda de uma árvore sobre sua casa. A azeitoneira está em um barranco e pode cair a qualquer momento.

"Já acionei a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para avaliarem, mas até agora ninguém apareceu. A única resposta é por telefone, eles mandam deixar o local. Eu sou assalariado e não tenho como pagar aluguel", pontuou Elton Cristiano.

A casa era mista, ou seja de madeira e alvenaria | Foto: Josemar Antunes

Reclamação

Quem também reclamou foi o comerciante José Ferreira de Oliveira, de 42 anos. O morador disse que foi solicitado uma ordem de serviço com data no dia 31 de outubro de 2016. Até hoje, o problema no local foi atendido.

"Eu fiz uma solicitação para serviço de melhorias no igarapé. Quando chove os moradores que tem casa na extensão do igarapé sofrem. Uma criança já chegou a cair no córrego. Em época de eleição, os políticos sabem vir ao local para pedir votos, mas quando eleitos preferem ficar longe dos problemas da comunidade", reclamou.

Os moradores relataram, ainda, que os serviços de limpeza no igarapé são feitos pela própria comunidade. Eles esperam por solução dos problemas enfrentados.

