Chuva em Manaus: número de ocorrências sobe para 22, alerta DCM

Manaus - O número de ocorrências por conta da forte chuva que atingiu Manaus desde a madrugada desta sexta-feira (19) subiu para 22. Entre as mais graves está o desabamento de duas casas. A Defesa Civil do Município também recebeu chamado para deslizamentos, alagações e erosão, além do risco de desabamento de muros, árvores e casas.

De acordo com o último boletim atualizado da Defesa Civil Municipal, às 14h15, duas casas desabaram, uma na rua Professora Maria Bandeira, bairro Tancredo Neves e outra na rua Henoch Reis, no bairro Da Paz. Não houve informações de feridos nas duas ocorrências.

Outras duas residências corriam risco de desabar, uma na rua Das Pedreiras, na Compensa, e outra rua Dos Lírios, no bairro Jorge Teixeira. Nesse mesmo bairro Jorge Teixeira, uma árvore estava sob risco de tombar na rua Das Magnólias.

O maior número de ocorrências por tipo foi registrado como alagações. Foram pelo menos cinco pontos de alagação identificados nos bairros São Jorge, Santo Agostinho, Compensa e nas comunidades Grande Vitória e Nova Vitória. Um muro corria risco de desabar na rua Osvaldo Cruz, no bairro Glória.

Dois muram desabaram na rua Rua Bartrum, bairro Tancredo Neves e rua Java Pintado, no bairro Redenção.

Um árvore caiu próximo à Sead | Foto: Divulgação

Outros quatro deslizamentos de barranco foram registrados no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Mauazinho, Redenção e Colônia Terra Nova 3. Em três pontos haviam apenas risco de desabar, são eles: comunidade Nova Vitória, bairro Colônia Santo Antônio, e Colônia Terra Nova 1. Outros dois pontos de erosão foram identificados no Centro e no loteamento Novo Reino.



Pluviômetro

Os pluviômetros automáticos da Defesa Civil, que mede a quantidade de chuva, registraram até as 14h20 , 65,8 mm de chuva na cidade. A zona mais atingida foi a Oeste com 104 mm, com destaque para os bairros da Redenção, Lírio do Vale e proximidades. Seguido das regiões Sul e Centro-Sul com 96 mm de água, nos bairros São Francisco, Adrianópolis e os demais da região.

Ruas ficaram aladas em vários bairros | Foto: Marcely Gomes

Leia mais:



Chuva deixa ruas alagadas e causa transtorno no trânsito em Manaus

Desmatamento muda rios voadores da Amazônia e pode causar problemas

Vídeos mostram pontos alagados em Manaus durante a forte chuva