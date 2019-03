Venezuelanos na rodoviária: sem limpeza, organização e dignidade

Manaus - Frango com arroz e refrigerante. É esse o cardápio preferido dos 51 venezuelanos que residem atualmente no entorno da rodoviária de Manaus, Zona Centro-Sul. Vivendo numa rotina sem muitas perspectivas de melhora, eles se amontoam em 26 barracas, divididos em uma espécie de Cidade de imigrantes. São vítimas da crise que se instalou no país vizinho, após o catastrófico governo de Nícolas Maduro. Sem ter como sobreviver, atravessaram a fronteira e vieram para o Brasil, em busca de dias melhores.

“Estou aqui há 7 meses e sou o responsável pelos venezuelanos que residem aqui. Ao todo, somos 51 imigrantes, sendo 24 homens, 16 mulheres e 11 crianças. Não temos uma cama confortável e nem um banheiro digno. Única coisa que queremos é aluguel social de R$ 500 garantidos por 5 meses”, disse o venezuelano Anival Gutierrez, considerado o líder dos imigrantes.

Se colocado na ponta do lápis, a proposta de Anival exigiria R$ 65 mil, pelos cinco meses. Segundo ele, que se intitula responsável por garantir saúde e segurança aos conterrâneos, as dificuldades são inúmeras. “Vivemos de doações. Algumas igrejas e empresários aparecem doando roupas e alimentos e eu que tomo a linha de frente para cuidar dos direitos dos imigrantes”, completou, ao ressaltar que está criando o Movimento Pró-Defesa por Direitos Humanos de Venezuelanos Imigrantes que Moram na Rodoviária.

O venezuelano diz ainda que o grupo está dividido em quatro setores. “Cada grupo faz o seu próprio almoço e cuida dos horários de seus afazeres como o banho das crianças e hora em que vão dormir. Cozinhamos num fogão improvisado com lenha e compramos refrigerante com dinheiro doado”, disse.





Para o operador de usina, Raimundo Pereira, os venezuelanos não gostam de trabalhar | Foto: Douglas Savi Mondo

Venezuelanos retirados

Embora os venezuelanos pareçam organizados na chamada "Cidade Venezuelana", passageiros e permissionários reclamem dos problemas encontrados. Uma mulher que trabalha no local, que pediu para ficar anônima, conta que não há um órgão específico para organizar a rodoviária. “Hoje a rodoviária está abandonada, não há nenhuma secretaria tomando conta da rodoviária. São os próprios permissionários que tomam conta daqui. Nós nos reunimos para cuidar da limpeza e segurança porque a rodoviária não tem segurança nenhuma”, diz.



Ela acrescenta que depois que os venezuelanos montaram as barracas ao redor do terminal rodoviário a sujeira aumentou bastante. Mesmo após parte do grupo estrangeiro ser retirado do local, na madrugada desta sexta-feira (29), ainda é possível encontrar muita sujeira e até dejetos em todas a área externa.

“Eles não vivem com muita higiene, jogam tudo o que ganham no chão. Os mais velhos mandam as crianças pedirem no meio do terminal rodoviário. Eles não sabem se higienizar corretamente nos banheiros deixam uma sujeira muito grande”.

A permissionária conta que o serviço triplicou e que eles gastam R$ 900 por semana com produtos de limpeza. "Não vem produto de limpeza e nem mão de obra do governo para a rodoviária. O que mantém a limpeza dos banheiros da rodoviária e parte da manutenção é a taxa cobrada pela utilização do banheiro”.

Ela conta ainda que com o dinheiro que ganham, muitos venezuelanos compram bebida alcoólica e o alimento que recebem, por meio de doações, acabam vendidos ao redor da rodoviária.

Um morador do bairro de Flores, que passava pelo local e que também não quis se identificar, contou que os venezuelanos fazem as necessidades fisiológicas ao ar livre. “Durante a noite, nós não conseguimos andar direito pela área, pois eles assaltam as pessoas. A imagem de coitadinhos que a mídia quer passar, não é real", reclama.

Retirada de venezuelanos

Conforme informações da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) atualmente tem 480 venezuelanos em torno da Rodoviária de Manaus. | Foto: Douglas Savi Mondo

A vendedora Marly Lopes conta que as autoridades deveriam tomar providências para retirar os venezuelanos ao redor da rodoviária. “Nós temos pena e dor no coração, pois são seres humanos. Eles lavam a roupa lá fora, mas o banho e a necessidade fisiológica eles fazem aqui dentro da rodoviária".

Espanta turista

Turistas que precisam pegar o transporte rodoviário relatam tristeza ao visitarem o terminal de ônibus. Para a enfermeira Ana Ferreira, de 35 anos, o aspecto sujo deixado pelos estrangeiros afugenta quem precisa ir ao local.

"Eu fiquei espantada ao chegar a Manaus e ir até a rodoviária. Deparei-me com roupas penduradas em lugar impróprio, muita sujeira e um odor terrível. Cheguei a ver venezuelanos fazendo necessidades fisiológicas em sacos plásticos e os abandonando na rua. Uma tristeza e ninguém faz nada", relatou a enfermeira que mora em São Paulo e está em Manaus de férias. Ela passou pelo terminal rodoviário para apanhar um ônibus e conhecer a cidade de Presidente Figueiredo e as cachoeiras.

Relação com venezuelanos

O operador de usina Raimundo Pereira, passageiro que aguardava ônibus para retornar ao município de Itacoatiara, conta que já passou, desde janeiro, umas 20 vezes pela rodoviária. Ele diz que sempre dá algum dinheiro aos venezuelanos, mas diz reconhecer que eles estão acomodados.

“Eu percebo que eles são não têm interesse em trabalhar e ficam sem fazer nada. Era bom que nossos governantes fizessem alguma coisa por eles, levassem para algum lugar, pois aqui não é o local adequado para ficarem. Eu sou um cara que dou dinheiro, mas muitos não dão e não querem dar. Hoje eu dei mais R$ 15. Eu acho interessante é o exemplo dos haitianos porque estão sempre trabalhando. Vendem comida, picolé, frutas. Os haitianos buscam trabalho, mas já esses venezuelanos que estão aqui, nem todos, mas muitos, não procuram fazer nada, só querem ficar na moleza e ganhar tudo de graça".

A realidade dos venezuelanos

A venezuelana Naile Boliba, mãe de três crianças pequenas, conta que eles estão vivendo muito mal. | Foto: Douglas Savi Mondo

A venezuelana Naile Boliba, mãe de três crianças pequenas, conta que não estão vivendo em Manaus com dignidade. Eles moram dentro de um barraco e usam o banheiro da rodoviária para as necessidades. O esposo dela havia saído para buscar comida.

“Às vezes ele consegue a comida, mas outras não. Apesar de tudo, estamos melhor do que na Venezuela. Lá nós não tínhamos comida. O problema é que as crianças não estão estudando e elas precisam estudar. Não temos escolas perto e hoje ainda nem comemos”, relatou.

O venezuelano André Perez conta que a situação para eles é bastante difícil e constrangedora. | Foto: Douglas Savi Mondo

O venezuelano André Perez conta que a situação para eles é difícil e constrangedora. “A situação aqui está muito ruim. Não temos alimentos e alguns brasileiros de bom coração têm nos ajudado. Eles dão dinheiro para comprar alimentos para as crianças. Quando vem a chuva, a coisa piora. Tudo que temos fica molhado. Eu preciso de um emprego para alugar um quarto e sair daqui. Tenho três filhos e temos que pagar R$ 1 para usar o banheiro da rodoviária. Quando não temos dinheiro, nós temos que fazer as necessidades no meio do mato”.

O cacique da etnia Warao, Ramón Garcia, conta que um pastor costumar ajudar os venezuelanos com a alimentação.

“Chegamos da Venezuela e temos quatro meses aqui. O pastor nos entregou um fogão e toda sexta-feira ele traz comida. Nós fazemos aqui mesmo debaixo do viaduto. A prefeitura tem nos entregado remédios”.

Sobre o aluguel social

A Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) em acordo com a Cáritas Arquidiocesana de Manaus disponibilizou um recurso de aproximadamente R$ 95 mil para as atividades de apoio aos venezuelanos que inclui o aluguel social. Segundo o Diácono Afonso Brito o valor da cota já foi gasto.

“Pelo menos 400 famílias receberam o benefício do aluguel social entre 2018 e durante os primeiros meses deste ano. Não são todas as pessoas que recebem o benefício, são as famílias consideradas mais vulneráveis. E recebem um valor de R$ 700 a R$ 1 mil. Nós aconselhamos a alugar uma casa barata e o valor que sobrar é para comprar alimentos, além disso eles recebem um kit que inclui um colchão, um fogão e uma botija de gás”, diz.

O benefício é concedido no período de três meses e pode ser estendido até seis meses, que dependerá se a família tem algum deficiente ou um membro que tenha uma doença grave. Eles destacam ainda que oferecem curso de português, cursos profissionalizantes e ainda auxiliam na preparação de currículo.

O Diácono conta que não tem mais recurso para custear o aluguel social do restante das famílias e que fará uma nova solicitação com a ACNUR para disponibilizar novos recursos. Segundo ele, 75 famílias já estão na fila de espera do benefício. Em 2018 foram atendidas 4 mil pessoas e no início deste ano aproximadamente 2 mil.

Notas dos órgãos

Conforme informações da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), até esta sexta-feira (29), existiam 480 venezuelanos abrigados no entorno da Rodoviária de Manaus. Porém, conforme a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), no mesmo dia 29, foram retirados 230 deles.

Os venezuelanos foram levados para o abrigo do Alfredo Nascimento e Coroado, restando ainda 250 no local.

“A Prefeitura de Manaus não tem uma verba dedicada aos imigrantes venezuelanos. Trabalhamos com um Plano de Ação Humanitário ao Fluxo Migratório de venezuelanos na Cidade de Manaus (Interiorização), com verba do governo federal para acolher o número de 400 venezuelanos. O plano contempla o período de um ano e encerra no mês de maio”, diz por meio de nota, a Semasc.

Segundo a Sejusc, todos os meses a pasta realiza ações de saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para os venezuelanos que continuam no entorno da Rodoviária.

