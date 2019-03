Após reparos, aulas no anexo do Colégio Militar retornam no dia 2

Manaus - A segunda fase do trabalho de recuperação das instalações elétricas do prédio anexo do Colégio Militar da Polícia de Manaus (CMPM 1) foi finalizada nesta sexta-feira (29). Com a conclusão, as aulas da unidade de ensino retornam no próximo dia 2 de abril. Também foram executados serviços de pintura na escola.

No retorno das aulas, a direção irá comunicar aos pais como será feita a reposição. O anexo, com 28 salas, atende cerca de 800 alunos de ensino fundamental. O prédio, que é alugado, foi sofrendo adequações ao longo do tempo que comprometeram parte das instalações elétricas.

Na semana passada, em reunião com o diretor da escola, tenente coronel Carliomar Barros Brandão, o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, ressaltou a importância da obra e a necessidade de suspensão das aulas. “Encontramos o prédio com uma situação delicada na parte elétrica, não poderíamos continuar sem fazer manutenção. Nossa ação é preventiva, já que há muito tempo não havia serviços de manutenção na escola”, destacou.

Desde o início do mês, a Gerência de Manutenção (Geman) da Seduc-AM tem acompanhado a execução dos serviços, que estão sendo realizados com base em um laudo da situação do imóvel. “Tivemos uma demora devido a necessidade de estudar aquilo que precisávamos fazer. Era um problema sério na rede elétrica que não podia ser feito com crianças dentro”, explicou Piter Araújo, responsável pelo setor de manutenção.

*Com informações da assessoria.

