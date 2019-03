Subestação de flores pega fogo após superaquecimento de geradores

Incêndio na subestação de Flores, que fica nas proximidades da Rodoviária de Manaus | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um incêndio na subestação de Flores, que fica nas proximidades da Rodoviária de Manaus, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, assustou moradores na noite desta sexta-feira (29). Quatro geradores foram afetados e o fornecimento de energia elétrica para regiões próximas foi interrompido para realização do trabalho dos bombeiros no combate as chamas.



Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o chamado aconteceu por volta das 18h, uma equipe se deslocou para o local e iniciou o combate as chamadas. A vizinhança ficou sem energia durante algumas horas até a o fornecimento ser ligado novamente pela Eletrobras Distribuição Amazonas.

"Meu filho ficou desesperado quando viu as chamas, ficamos apreensivos porque moramos bem próximo a subestação. Ficamos mais aliviados ao ver os bombeiros trabalhando, mas foi um barulho muito grande quando começou a pegar fogo", disse a aposentada Maria de Lourdes, de 72 anos.

Ainda de acordo com o Cbmam, o superaquecimento de alguns pequenos geradores teria dado início as chamas, que não se propagaram para outras regiões da subestação. O combate as chamas foi realizado após a chegada da equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas que desligou a energia.

O vendedor de lanches que fica localizado na Rodoviária de Manaus, Rogério Cardoso, de 45 anos, disse que ficou assutado com o desligamento repentino da energia elétrica e achava que teria sido algum problema no sistema elétrico do terminal rodoviário.

"Foi bem rápido, ficamos no escuro por umas duas horas até a atuação a concessionária fornecedora de energia que religou a eletricidade após todo o sinistro ser controlado. Voltei a vender normalmente o lanche para os frequentadores da rodoviária", disse Cardoso.

A reportagem entrou em contato com a Eletrobras Distribuição Amazonas solicitando nota sobre o ocorrido e até a publicação desta matéria não recebeu resposta.

Leia mais:

Incêndio em residências? Causas vão muito além dos 'gatos'

Vídeo: preço do pescado aumenta em Manaus devido à semana santa

Fogo destrói residência no bairro Aleixo, em Manaus