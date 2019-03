Professora de inglês de Manaus faz apresentação na Inglaterra

Manaus - Mais uma vez Manaus mostrará ao mundo como a rede pública municipal de ensino desenvolve a Educação Básica para os mais de 245 mil alunos matriculados nas 496 unidades escolares. Professora concursada de Língua Inglesa há 5 anos na Secretaria Municipal de Educação (Semed), Andreza Lago, foi selecionada por professores do International Association of Teachers of English to Speakers of other Languages (Iatefl) para participar de um encontro internacional com professores de inglês de todo o mundo, em Liverpool, na Inglaterra.

“É motivo de muito orgulho ver nossos professores despontando, inovando em educação básica. Fico muito feliz, porque o sucesso deles representa o sucesso dos nossos alunos. É graças ao aprimoramento e comprometimento dos nossos professores que chegamos ao 9º lugar no Ideb e estou certo de que iremos avançar ainda mais. Parabéns a professora Andreza Lago, por mostrar que não há fronteiras para a educação de qualidade”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

A educadora viajou na madrugada desta sexta-feira (29) e o encontro acontecerá na primeira semana de abril, na ‘The Arena and Convention Center’.

Com o tema “Teaching English in the Amazon: a very rewarding experience”, a professora apresentará um relato sobre como as experiências obtidas, por meio da prática pedagógica, possibilitaram o aprendizado da Língua Inglesa de alunos indígenas, peruanos e venezuelanos da zona rural da capital, os quais possuem diferentes línguas maternas e estão inseridos no mesmo contexto educacional dos demais estudantes da rede.

Para a secretária da Semed, Kátia Schweickardt, é um orgulho ver que mais um professor da rede municipal de ensino está sendo reconhecido pelo excelente trabalho desenvolvido com os alunos da zona Rural, especialmente com indígenas e estrangeiros.

“A professora Andreza desenvolveu uma metodologia para iniciar alunos estrangeiros, que já têm uma língua materna, na Língua Inglesa juntos com os nossos alunos que falam português. Isso mostra a qualidade do trabalho que a Prefeitura faz pela Educação Básica em Manaus. Está de parabéns a professora Andreza e a cidade de Manaus por ter profissionais tão qualificados e comprometidos com a educação”, parabenizou Kátia.

Durante os três anos em que a servidora participou do Projeto English For Kids, da Semed, realizado em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), atendeu aproximadamente 1 mil alunos. Atualmente, Andreza é formadora na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), único Centro de formação para professores no Brasil e professora do Programa Ampliando Horizonte (PAH), outro projeto da secretaria, que oferece o ensino gratuito de Inglês e Espanhol para servidores da rede municipal e familiares.

Essa é a segunda vez que a professora apresenta as práticas pedagógicas dela, na Inglaterra. A primeira foi em 2010, na cidade Harrogate. Andreza também escreveu três livros de metodologia do ensino da Língua Inglesa, que são utilizados por alunos, nas salas de leituras, de escolas de São Paulo.

De acordo com a educadora, é muito gratificante poder representar a cidade em que vive, mostrando para outro país o trabalho desenvolvido na educação, transformando a vida de pessoas que, possivelmente, não teriam condições de custear cursos para aprender outro idioma.

“Estou muito feliz em poder representar a minha cidade, mostrar como nós trabalhamos e como a vida de alunos indígenas e estrangeiros da zona Rural de Manaus têm sido modificada por meio da educação e mostrar que é possível sim levar um ensino de qualidade para todas as zonas da nossa cidade”, comentou Andreza.

*Com informações da assessoria.

